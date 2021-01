Tierheim Nürnberg pflegt schwer verletzte Katze "Vanilla".

Das Tier wurde in Fürth von einem Auto angefahren.

Die Katze erlitt unter anderem eine Einblutung und ein Schädelhirntrauma.

Danach kam sie zunächst zur Behandlung in eine Tierklinik.

Laut Tierheim wurde "Vanillas" Besitzer inzwischen gefunden.

Tierheim Nürnberg kümmert sich um angefahrene Katze: Am Dienstagabend (5. Januar 2021) gegen 21.00 Uhr ist in der Vacher Straße in Fürth eine angefahrene Katze gefunden worden. Das Tier wurde durch den Unfall schwer verletzt, berichtet das Tierheim Nürnberg inFranken.de. Demnach hat "Vanilla" eine Einblutung am Auge, eine Gaumenspalte, eine verletzte Pfote und ein Schädelhirntrauma erlitten.

Tierheim Nürnberg startet Facebook-Aufruf: "Bitte meldet euch"

Wegen ihrer schweren Verletzungen war die Katze zunächst in einer Tierklinik behandelt worden. Anschließend kam sie ins Tierheim Nürnberg, wo sie weiter gepflegt wurde. Aufgrund der Verletzungen konnten die Tierschützer "Vanillas" Alter nicht bestimmen. Auch die Suche nach ihrem Besitzer gestaltete sich zunächst schwierig.

Auf seiner Facebook-Seite bat das Tierheim um Informationen zum Zuhause der Katze: "Ich wurde Vanilla genannt und wurde am 05.01.2021 in der Vacher Straße in Fürth gefunden. Ich wurde angefahren und leider verletzt. Ich bin weiblich, aufgrund meiner Verletzungen ist leider kein Alter bestimmbar", hieß es in dem entsprechenden Post. "Wer kennt mein Zuhause? Bitte meldet euch im Tierheim."

Am Freitagmittag (8. Januar 2021) dann die gute Nachricht: Laut dem Tierheim Nürnberg wurde "Vanillas" Besitzer inzwischen gefunden.

