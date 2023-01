Nürnberg vor 18 Minuten

Kleiner Hund ganz allein

"Wollten es einfach nicht glauben": Tierheim berichtet von herzzerreißendem Weihnachtsfund

Bereits an Heiligabend ist in der Nacht ein kleiner Hund gefunden worden, so die Leiterin des Tierheims Nürnberg. Mittlerweile ist man sich sicher, dass er gezielt ausgesetzt wurde und sucht deshalb nach Hinweisen.