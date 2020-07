Bewaffneter Täter auf der Flucht: In Schwabach kam es in der Nacht auf Freitag (31. Juli 2020) zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle. Dem Täter gelang trotz Einsatz von USK und Hubschrauber die Flucht. Das berichtet die Polizei.

Gegen 01.15 Uhr drang der Täter in die Spielhalle in der Ludwigstraße in Schwabach ein, bedrohte eine Angestellte mit einer silbernen Schusswaffe und forderte Bargeld. Die Mitarbeiterin kam seiner Forderung nach.

Der Mann packte das Geld in einen Stoffbeutel und flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld aus der Halle. Mehrere Polizeiinspektionen, das USK (Unterstützungskommando) Mittelfranken, ein Hundeführer und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang allerdings ohne Erfolg.

Bewaffneter Raubüberfall in Schwabach: Das ist der Täter

Circa 30 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

kräftige Statur

trug graue Kappe, dunkelgraue Handschuhe, ein lilafarbenes Halstuch über Mund und Nase, einen dunkelgrauen Pullover, eine graue Hose und Sneakers mit weißer Sohle