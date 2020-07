Nürnberg vor 1 Stunde

Überfall

Frau am helllichten Tag in Nürnberg überfallen - Täter ist auf der Flucht

Eine Frau wurde am helllichten Tag in Nürnberg überfallen. Der Täter überraschte sie in einem Treppenhaus, drückte sie zu Boden und wollte ihre Kette vom Hals reißen. Eine Anwohnerin kam dem Opfer zu Hilfe.