Nürnberg vor 1 Stunde

Attacke

Frau singt am Boden für Passanten – und wird ins Gesicht getreten

Am späten Montagabend wurde eine Frau in Nürnberg attackiert. Die 35-Jährige saß mit einer Freundin am Boden in der Königstraße und sang den Fußgängern etwas vor. Dann kam ein Mann auf sie zu und griff die Frau ohne Vorwarnung an.