Nürnberg aktualisiert vor 11 Minuten

Kontrolle

Rollerfahrer flüchtet vor Polizei – und rast in spielende Kinder

Ein Rollerfahrer flüchtete am Sonntagabend in Nürnberg vor der Polizei. Dabei raste er über einen Spielplatz, fuhr in eine Gruppe von Kindern und verletzte drei von ihnen. Die Polizei konnte den Rollerfahrer schließlich stellen.