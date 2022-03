Immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine nach Deutschland und in die Nachbarländer, um Schutz vor den russischen Angriffen zu suchen. Am Samstag (19. März 2022) rief der Schwabacher Oberbürgermeister Peter Reiß zu einer Mahnwache auf. Am Martin-Luther-Platz versammelten sich am Mittag mehrere hundert Menschen, darunter auch viele Ukrainer, um sich für den Frieden in Europa auszusprechen. Das berichtet die Agentur News5.

Auch Karl Freller, stellvertretender bayerischer Landtagspräsident, nahm an der Mahnwache teil. Ebenso wie der Initiator, OB Peter Reiß, nutzte er die Gelegenheit zum Austausch mit den Teilnehmern über die aktuelle Situation. "Ich möchte mit der Präsenz bewusst ein Zeichen setzen. Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Aber auch ein Zeichen der Zuwendung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Mir ist es wichtig, dass diese Menschen sich hier willkommen fühlen und sicher fühlen", erklärte Freller.

Mehr zum Thema: