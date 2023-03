Auch am Donnerstag, 23. März, sind Warnstreiks in drei von vier städtischen Kindertagesstätten angekündigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte, des Anne-Frank-Kindergartens und des Hauses für Kinder Altstadt werden ihre Arbeit niederlegen. Wie die Stadt Schwabach erklärt, wird der Forsthof-Kindergarten regulär geöffnet.

Das Amt für Jugend und Familie bittet alle Eltern, deren Kind eine bestreikte städtische Kindertageseinrichtung besucht, für eine alternative Betreuungsmöglichkeit zu sorgen.

Für familiäre Notlagen stehen Notdiensteinrichtungen beziehungsweise Notfallbetreuungsangebote vor Ort oder in Nachbareinrichtungen zur Verfügung. Die Notdienstbetreuung soll wirklich nur von den Kindern in Anspruch genommen werden, deren Familien keine andere Lösung bewerkstelligen können.

Die drei bestreikten städtischen Kitas bieten eine Notbetreuung an. Eltern werden gebeten, sich für die Aufnahme in die Notbetreuung direkt an die Kita-Leitung zu wenden. Die Eltern wurden durch Aushänge auf die Schließung aufmerksam gemacht.

In dringenden Fällen steht die Kindergartenverwaltung unter Telefon 09122 860-332 zur Verfügung.