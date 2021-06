Am Freitag, 2. Juli, um 10 Uhr testet der städtische Katastrophenschutz die fest installierte Alarmsirene am Ostanger in Schwabach. Techniker werden vor Ort sein, um festzustellen, ob das Gerät aktuell noch betriebsfähig ist. Daher ist es auch möglich, dass die unmittelbare Nachbarschaft erst einmal keinen Warnton hört. Das teilt die Stadt Schwabach mit.

In den 90er Jahren waren bayernweit fest installierte Warnsirenen außer Betrieb genommen worden. Da die Bevölkerung aber zum Beispiel auch bei einem Stromausfall auf nicht-digitalem Weg gewarnt werden soll, hat sich die Stadtverwaltung entschieden, die Anlage am Ostanger wieder in Betrieb zu setzen. Zusätzlich gibt es in Schwabach zwei voll funktionsfähige mobile Warnsirenen, die laut Stadt regelmäßig getestet werden.