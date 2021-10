Schwabach vor 1 Stunde

Fahrerflucht

18-Jähriger aus Mittelfranken begeht Unfallflucht - Bei der Polizei gibt er sich als Opfer aus und erstattet Anzeige

Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall in Schwabach, in dem zwei Autos verwickelt waren. Der 18-jährige Unfallverursacher flüchtete. Anschließend gab er sich bei der Polizei als Geschädigter aus und erstattete eine Anzeige wegen Unfallflucht. Die Polizei deckte den Schwindel schnell auf.