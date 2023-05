Es ist gleich einer der Höhepunkte im Festivalsommer - Rock im Park 2023. Zusammen mit Rock am Ring lässt das Event in Nürnberg vom 2. bis 4. Juni die Herzen der Rock-Fans höherschlagen. Wie in den vergangenen Jahren, so wird auch jetzt wieder mit über 70.000 Besuchern gerechnet. Und die können sich auf über 70 Bands freuen.

Das Line-Up, der Spielplan für die drei Tage in Nürnberg und alles Weitere zu Tickets, Parken und Camping haben wir zusammengefasst. Drei Bands mussten ihren Auftritt noch absagen - Ersatz steht aber schon parat. Und damit man als Besucher gut über das Wochenende kommt, sollte man einen Blick auf die Packliste fürs Festival werfen. Gerne werden wichtige Sachen vergessen.

Drei Bands sagen für Rock im Park und Rock am Ring ab - Ersatz ist schon gefunden

Nicht auf die Bühnen von Rock im Park und Rock am Ring schaffen es Aviva, Bad Wolves und The Distillers. Die Bands haben ihre Touren abgesagt. Doch die Veranstalter der Zwillings-Festivals haben die Lücken schnell geschlossen.

Mit Hot Milk, The Foxies und dem Warsteiner Bandcontenst-Gewinner Friends Don’t Lie wurden die enstandenen Lücken im Programm schnell wieder geschlossen. Inzwischen ist auch geklärt, wie die einzelnen Tage aussehen.

Der Spielplan zeigt den Fans, welche Band, an welchen Tag in Nürnberg, auf welcher Bühne ihren Auftritt bei Rock im Park haben wird.

Der Freitag bei Rock im Park 2023 - die Bands, die Bühnen, die Zeiten

Auf der Utopia Stage geht es am Freitag, 2. Juni, um 12.50 Uhr bereist los. Insgesamt sieben Bands treten hier auf - inklusive des Headliners Kings of Leon

Blond 12.50 bis 13.25 Uhr

Nothing But Thieves 13.50 Uhr bis 14.35 Uhr

Provinz 15.05 Uhr bis 15.55 Uhr

Incubus 16.25 Uhr bis 17.25 Uhr

Tenacious D 17.55 Uhr bis 19.05 Uhr

K.I.Z 19.40 Uhr bis 20.50 Uhr

Kings of Leon 21.30 Uhr bis 23 Uhr

Auf der Mandora Stage geht es am Freitag sogar schon um 12.30 Uhr los mit Cleopatrick. Die Orbit Stage wird um 14.25 Uhr von The Raven Age eröffnet.

Der Spielplan für Rock im Park 2023 Der komplette Überblick über den Spielplan für Rock im Park 2023. Rock im Park +1 Bild

Welche Tickets gibt es noch für Rock im Park 2023

Early Bird Tickets gibt es keine mehr. Für 199 Euro sind rund 10.000 der begehrten Karten in den ersten Tagen verkauft worden. Die regulären Preise für Tickets:

Weekend Festival Ticket: ab 299 Euro (gültig für alle drei Tage)

Day Tickets (Freitag, Samstag oder Sonntag): ab 99 Euro

Wer mit dem Auto kommt, der benötigt zum Parken ein weiteres Ticket. Ebenfalls für Camping sind zusätzliche Karten erforderlich.

Rock im Park: Camping beim Festival in Nürnberg

Zu dem Standart Camping für das komplette Wochenende gibt es bei Rock im Park auch noch weitere Optionen, die für die Festivalbesucher für alle drei Tage buchbar sind:

Caravan Camping Guest für 44 Euro

Utopia Stage Camping Pass für 140 Euro

VIP Upgrade Weekend für 499 Euro

Das VIP Upgrade kostet für jeweils Freitag, Samstag oder Sonntag als Einzelticket dann noch 184 Euro.