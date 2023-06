Rock im Park 2023: kein Guthaben trotz Einzahlung - Festival-Besucher schimpft über "Cashless"-Automaten

Nürnberg : Rock im Park 2023 wieder " Cashless " - das sagen Festival-Besucher zum bargeldlosen Zahlen

In Nürnberg startete am heutigen Freitag (2. Juni 2023) Rock im Park 2023. Wie bereits im vergangenen Jahr setzt der Veranstalter auch heuer weitestgehend auf bargeldloses Zahlen in Form eines Chips am Festivalarmband. Aufgeladen werden kann der Chip dabei entweder über die offizielle Rock im Park-App oder an einem der Cashless-Automaten auf dem Festivalgelände. Während sich die meisten Rock im Park-Besucher wohl mittlerweile an die neue Art der Bezahlung gewöhnt zu haben scheinen, sorgt das neue Bezahlsystem aber auch in diesem Jahr hier und da für Probleme.

Rock im Park-Besucher ärgert sich über Cashless-Automaten - wo dir bei Problemen geholfen wird

"So eine Scheiße", schimpft ein aufgebrachter Festival-Besucher, der gerade verzweifelt versucht, am Cashless-Automaten am Eingang zur Utopia Stage seinen Bezahl-Chip aufzuladen. "Ich hab da jetzt gerade 20 Euro reingeschmissen, aber mein Bändchen zeigt 0 Euro Guthaben an", ärgert er sich.

Wegen sowas sei er immer noch ein Freund von Bargeld, wie er erklärt. "Ich habe lieber mehr Bargeld in der Tasche als tausend verschiedene Bezahl-Apps auf meinem Smartphone", sagt der aufgebrachte Rock im Park-Besucher. "Ja, vielleicht ist das ein bisschen altmodisch, aber da passiert dir sowas halt einfach nicht", ärgert er sich. "So habe ich jetzt halt einfach mal 20 Euro verloren", schimpft er ehe er wütend von dannen zieht.

Probleme bei der Aufladung des Cashless-Chips scheinen aber auch in diesem Jahr eher die Ausnahme als die Regel zu sein. Bei den meisten Festivalbesuchern gebe es bei der Aufladung demnach keinerlei Schwierigkeiten. "Wir finden's richtig praktisch, da kann man wenigstens schon mal nichts verlieren", freut sich eine kleine Gruppe von Festivalbesuchern. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Festival-Besuchern aus dem letzten Jahr. Wer trotzdem Probleme bei der Aufladung hat, könne sich einfach bei einem der drei Service-Terminals auf dem Gelände melden, wie der Veranstalter jetzt auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt. Wir sagen euch, wo ihr die Infopoints findet: