Nürnberg vor 1 Stunde

Kult-Event feiert Comeback

Rock im Park 2022: Line-up und Timetable - das erwartet dich auf dem Festival

Rock im Park 2022 in Nürnberg findet vom 3. bis zum 5. Juni statt. Auf den drei Bühnen des Festivals geben sich rund 70 Bands von mittags bis nachts die Mikrofone in die Hand. Line-up und Timetable findest du in diesem Überblick.