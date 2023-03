Nürnberg: Traditionsverlag "RTV Media" schließt nach über 60 Jahren

87 Beschäftigte betroffen - kostenlose Beilagen waren Hauptgeschäft

- kostenlose waren "Insbesondere zwei Entwicklungen": Unternehmen nennt Hintergründe

Die zur Bertelsmann-Gruppe gehörende "rtv media group" schließt zum 31. Dezember 2023. Das bestätigte das Unternehmen in einem Statement, das inFranken.de vorliegt. Der bekannte Traditionsverlag mit Sitz in Nürnberg wurde 1961 gegründet und konzentriert sich im Hauptgeschäft auf kostenlose Beilagen in Zeitungen - besonders das TV-Programmheft ist vielen Deutschen bekannt.

Bertelsmann lässt Nürnberger "rtv"-Verlag schließen - "zwei Entwicklungen ursächlich"

"Die für den Leser kostenlosen Tageszeitungsbeilagen 'rtv' und 'Land & Leute' werden zum gleichen Zeitpunkt eingestellt", heißt es im Statement. "Insbesondere zwei Entwicklungen sind für diese unternehmerische Entscheidung ursächlich", schreibt das Unternehmen weiter.

Einerseits sei dies "die rückläufigen Werbeeinnahmen in den Print-Anzeigen-Märkten und andererseits die hohen Preissteigerungen im Produktionsprozess". Letztere würden "durch die stark angestiegenen Materialkosten, insbesondere bei Papier, die sehr hohen Energiepreise, die steigenden Transportkosten sowie die hohe Inflation verursacht".

In Summe befinde sich die Nürnberger Verlagsgruppe "in einer nachhaltigen Verlustsituation", so die deutliche Bilanz. Von dieser Entscheidung seien insgesamt 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. "Interessenausgleich und Sozialplan sind bereits ausgehandelt und beinhalten sozialverträgliche Lösungen für alle betroffenen Mitarbeitenden", heißt es bei Bertelsmann. Laut dem Medienportal Kress hat Bertelsmann auch bei seiner Hamburger Tochter Gruner und Jahr viele Magazine eingestellt und weitere Sparmaßnahmen getroffen.