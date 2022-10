Tipps vom Katastrophenschutz: So sorgt man für Notsituationen vor. Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise sorgen bisweilen für bange Blicke, was die kommenden Monate anbelangt. Manche Menschen fürchten sich gar vor einem weitreichenden Stromausfall in Deutschland. Laut dem Landratsamt Nürnberger Land machen sich aktuell viele Bürger Sorgen über eine mögliche Energiemangellage im Winter.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer solchen Situation kommt, ist in den letzten Monaten gewachsen, aber laut Experten aktuell nicht sehr hoch", berichtet die Behörde in einer Pressemitteilung vom Freitag (21. Oktober 2022). Das Landratsamt wolle den Menschen im Landkreis dennoch einige Tipps für den Ernstfall an die Hand geben - "denn Vorsorge schadet nicht".

Katastrophenschutz: Notfallvorrat für Haushalte - das rät das Landratsamt Nürnberger Land

Laut Landratsamt Nürnberger Land würde ein großflächiger Stromausfall Bürger, aber auch Hilfsorganisationen und die Katastrophenschutzbehörde vor enorme Herausforderungen stellen. "Das Hauptaugenmerk des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde liegt auf der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur", erklärt das Amt. Konkret handele es sich dabei um Einrichtungen für die Trinkwasserversorgung, Wasserentsorgung und Hilfsorganisationen.

Ebenfalls dazu zählen sogenannte Versorgungszentren, die im Notfall für die Menschen in der Region zur Verfügung stehen. "Eigenvorsorge ist dennoch unerlässlich", betont die Behörde zugleich. "Planen Sie wie für einen zehntägigen Campingurlaub in den eigenen vier Wänden!"

Das Team Katastrophenschutz des Landratsamts gibt diesbezüglich folgende Tipps:

Essen

Pro Person sollte ein Notfallvorrat für mindestens zehn Tage angelegt werden. Hier bieten sich haltbare Lebensmittel, wie Gläser/Konserven (Gemüse und Obst), Getreide und Hülsenfrüchte, Nudeln, Reis, Knäckebrot, Zucker und haltbare Milch an. Eine Checkliste für den jeweiligen persönlichen Notfallvorrat hält das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Webseite bereit.

"Mahlzeiten können Sie meist unproblematisch auf einem Campingkocher zubereiten", hält das Landratsamt Nürnberger Land fest. Möglich sei auch ein Garten- oder Tischgrill. "Verwenden Sie diesen jedoch keinesfalls in der Wohnung, es besteht Erstickungsgefahr!", warnt die Behörde.

Trinken

Ziel der Versorger sei es "selbstverständlich", die Trinkwasserversorgung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. "Dennoch sollte auch Ihr Wasservorrat für mindestens zehn Tage reichen", rät das Landratsamt. Vorbereitet sollte ein Notvorrat von täglich zwei Litern pro Kopf sein. "Falls ein lange andauernder Ausfall der Wasserversorgung bevor steht, sollten Sie vorab Wasser in allen verfügbaren größeren Gefäßen sammeln", erklärt das Katastrophenschutz-Team. "Füllen Sie Ihre Badewanne, Eimer, Töpfe und Wasserkanister."

Heizung

Auch in Sachen Heizen gibt das Landratsamt den Menschen in der Region Tipps an die Hand. "Falls Sie einen Kamin oder Ofen haben, sollten Sie einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz anlegen. Sorgen Sie für Decken und warme Kleidung und Schlafsäcke." Die Katastrophenschutzbehörde werde in den kommenden Wochen Versorgungszentren einrichten, in denen sich Bürger im äußersten Notfall auch aufwärmen könnten.

Licht

Dem Amt zufolge ist auch ein Vorrat an Kerzen, Feuerzeugen, Taschenlampen und Batterien sinnvoll. "Praktisch sind hier Kurbel- oder auch Solarleuchten im Haus", heißt es vonseiten der Experten. Wichtig hierbei: "Laden Sie Batterien und externe Akkus vorsorglich auf."

Gaskocher, Powerbank und Kurbelradio: Hier gibt es die Notfallausrüstung für den Blackout

Medikamente

Auch die Hausapotheke ist im Idealfall ausreichend befüllt. Wer auf Arznei angewiesen ist, sollte folgenden Hinweis beherzigen: "Halten Sie für Sie dringend notwendige Medikamente unbedingt für mindestens zehn Tage vorrätig", rät das Landratsamt Nürnberger Land.

Haustiere

Auch Tierhalter bauen idealerweise für den Ernstfall vor. "Denken Sie auch daran, für Ihre Haustiere entsprechende Vorräte anzulegen", gibt die Behörde zu bedenken. "Sorgen Sie für ausreichend haltbares Futter und planen Sie die Bedürfnisse Ihrer Tiere in die Wasservorräte ein."

Das Amt bittet in seinen Katastrophenschutz-Tipps abschließend alle Bürger im Landkreis, sich solidarisch mit ihren Mitmenschen zu verhalten. "Unterstützen Sie sich gegenseitig", appellieren die Verantwortlichen des Landratsamts Nürnberger Land.

