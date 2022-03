Kaiserburg Nürnberg: Falken legen drei Eier. Die Wanderfalken auf der Kaiserburg in Nürnberg haben drei Eier gelegt. Das berichtet die Webseite “Lebensraum-Burg“. Per Live-Ticker und -Webcam können Interessierte das tierische Spektakel minutiös und aus nächster Nähe verfolgen.

Schon vergangenes Jahr waren am Nürnberger Flughafen drei Wanderfalkenküken geschlüpft.

Am vergangenen Freitag (25. Februar 2022) war es das erste Mal so weit: Die Wanderfalken auf der Kaiserburg in Nürnberg legten ihr erstes Vogelei. "Das erste Ei ist da! Das Weibchen war eine Stunde lang unruhig, und dann war es da", heißt es im Live-Ticker der Projekt-Website “Lebensraum Burg“. Am Sonntagvormittag (27. Februars 2022) erreichte die Vogelfans schließlich die nächste frohe Botschaft - die Meldung über das zweite Ei ging ein. Seit Dienstag (1. März 2022) gibt es nun das dritte Falkenei zu bewundern.

“Lebensraum Burg“ ist ein von der Regierung von Mittelfranken ins Leben gerufenes Projekt. Es dient der Umsetzung der bayerischen Biodiversitätsstrategie. Das Internetportal ermöglicht Zuschauern per Live-Webcam, die Wanderfalken rund um die Uhr zu beobachten. Zwei Kameras übertragen die Bilder vom Horst - außerhalb und innerhalb. So bot sich interessierten Tierfreunden bereits die Gelegenheit, sowohl die Paarung als auch die Eiablage genauestens zu beobachten, wie aus der Website des Projekts hervorgeht.

“Die Eiablage erfolgt bei Wanderfalken im Abstand von ein bis zwei Tagen“, erklärt das Portal "Lebensraum Burg". Damit sich der Schlupf der Vögel synchronisiert, wird erst beim letzten oder vorletzten Ei mit dem Brüten begonnen. Die allgemeine Brutzeit bei Wanderfalken beträgt circa 36 Tage. “Deutlich kleinere Küken haben geringere Chancen zu überleben, da sie sich bei der Fütterung gegen ihre größeren/stärkeren Geschwister durchsetzen müssen und dabei häufig zu kurz kommen“, berichtet die Seite.