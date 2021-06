Das Gesundheitsreferat bittet alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer auch aus Nichtrisikogebieten Corona-Tests, möglichst PCR-Tests, durchführen zu lassen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg hervor. Die Tests sollen demnach helfen, Infektionen sofort zu erkennen, um zu verhindern, dass weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert werden.

Eine Testpflicht aus Nichtrisikogebieten besteht derzeit nicht mehr. Aber freiwillige Tests helfen, Gewissheit zu erlangen nach einem Aufenthalt im Ausland. "Wir wollen alle Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer dafür sensibilisieren, einen Test zu machen, auch wenn das nur für Risikogebiete vorgeschrieben ist. So werden Infektionen frühzeitig erkannt und eine unentdeckte Ausbreitung des Coronavirus verhindert. Das ist wichtig gerade im Hinblick auf eine mögliche vierte Infektionswelle. Auch in Nürnberg sind mittlerweile die ersten Fälle der ansteckenderen Delta-Variante aufgetreten", sagt Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit.

Bis zum Eintreffen des Testergebnisses möglichst alle Kontakte vermeisen

Wer von einer Reise zurückkehrt, sollte sich möglichst so verhalten, wie es die Testpflicht für Risikogebiete vorschreibt: Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet müssen Reisende bis spätestens 48 Stunden nach Einreise nachweisen können, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind.

Bis zum Eintreffen des Testergebnisses sollten möglichst alle Kontakte vermieden werden.

PCR-Test im städtischen Testzentrum am Flughafen

Das städtische Testzentrum am Flughafen Nürnberg, Flughafenstraße 100, führt PCR-Tests durch. Hier werden alle Personen kostenlos getestet, die ihren Wohnsitz in Bayern haben. Die PCR-Tests werden ab dem dritten Lebensjahr durchgeführt. Das Ergebnis erhalten die Getesteten innerhalb von 24 bis maximal 48 Stunden per E-Mail. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte vorab ein Termin über die Website vereinbart werden.