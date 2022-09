Am Freitag und Samstag, 9. und 10. September 2022, findet wieder der Nürnberger Trempelmarkt statt. Die Flächen im Bereich des Hauptmarkts, der Kaiser-, der Karolinen- und der Königstraße sowie rund um die Lorenzkirche werden wieder zum großen Innenstadt-Flohmarkt. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, seien die Marktzeiten am Freitag, 9. September, von 16 Uhr bis 24 Uhr und am Samstag, 10. September, von 7 Uhr bis 20 Uhr.

Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt hierzu: „Der Trempelmarkt verleiht der Nürnberger Altstadt ein ganz besonderes Flair, der Jung und Alt zum Bummeln und Flanieren einlädt. Er ist einer der bekanntesten Innenstadt-Flohmärkte in Deutschland und besitzt eine große Strahlkraft weit über die Grenzen der Metropolregion hinaus. Der Trempelmarkt ist ein wichtiger Frequenzbringer für die gesamte Altstadt und somit auch für Einzelhandel und Tourismus. Der Trempelmarkt bietet ein besonderes und zudem nachhaltiges Shoppingerlebnis.“

Der neue Leiter der Nürnberger Märkte, Marco von Dobschütz-Dietl, betont: „Nach dem erfolgreichen Frühjahrs Trempelmarkt im Mai freuen wir uns darauf, wieder viele gut gelaunte Besucherinnen und Besuchern in der Innenstadt begrüßen zu dürfen! Wir wünschen allen Tremplerinnen und Tremplern gute Geschäfte.“

Alle Trempelmarktflächen sind mit Klebebändern markiert und dürfen ab Freitag, 9. September, 15 Uhr, belegt werden. Der Aufbau der Stände vor diesem Zeitpunkt und auch die Belegung von Flächen außerhalb der Markierungen ist nicht gestattet und kann als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beauftragte des Marktamts sind berechtigt, unerlaubt abgestellte Gegenstände ausnahmslos zu entfernen.

Kindern und Jugendlichen von 7 bis 15 Jahren steht jeweils ein Quadratmeter für den Verkauf von typischen Kinderartikeln in den Kindertrempelzonen Fünferplatz und Schmuckhof kostenlos zur Verfügung. Tische und Kleiderständer sind dabei nicht zugelassen.

Für Kraftfahrzeuge muss wieder mit Verkehrseinschränkungen in der Altstadt gerechnet werden, um vor allem Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten wird dringend die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen.

Die Tremplerinnen und Trempler werden gebeten, die Anweisungen der Marktaufsicht zu befolgen, auf die Anliegerinnen und Anlieger Rücksicht zu nehmen, die Zugänge zu Gebäuden und Läden freizuhalten und die Verwendung akustischer Mittel wie Lautsprecher, Radios, Plattenspieler und ähnliches zu unterlassen, um so zu einem störungsfreien Trempelmarkt beizutragen.

Weitere Informationen sowie ein Lageplan mit den vorgesehenen Trempelzonen sind im Internet abrufbar unter nuernberger-maerkte.de.

Vorschaubild: © Peter Budig (Archivbild 2015)