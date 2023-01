Nürnberg: Restaurant "Clubhouse am Reichswald" feiert im März 2023 Eröffnung

: Betreiberin äußert sich zum Essenskonzept "Schnitzel im Glas" und "Minischäufele": Das erwartet die Gäste

Am 1. März 2023 ist es so weit: Die Schwestern Arnela Softic, Azra Osmani und Merima Kücükoba eröffnen das "Clubhouse am Reichswald" in Nürnberg. Das fränkische Lokal zieht in die Räumlichkeiten des Golfclub-Restaurants in der Schiestlstraße 100, das bereits im Oktober 2022 geschlossen habe. Im Gespräch mit inFranken.de erläutert Kücükoba, mit welchem besonderen Essenskonzept die Betreiberinnen punkten möchten.

Restaurant in Nürnberg feiert Eröffnung: Das erwartet die Gäste im "Clubhouse am Reichswald"

"Wir wollen das 'Clubhouse am Reichswald' für alle öffnen, das vorherige Golf-Restaurant war nur für die Mitglieder des Golfclubs geöffnet", erklärt Kücükoba. Sie selbst übernehme gemeinsam mit ihrer Schwester und Pächterin Osmani die Geschäftsführung, Chefköchin sei Softic. Alle drei hätten vor Beginn der Corona-Krise bereits "sehr lange" in der Gastronomie gearbeitet. "Wir wollen gehobene, fränkische Küche anbieten – auf der Speisekarte werden unter anderem Schäufele, Schweinebraten, 'Brotzeitbrettla', Steak und Fisch stehen."

Kücükoba berichtet außerdem: "Unser Highlight sind fränkische Tapas, also fränkisches Essen in kleinen Gläschen, das ist wie Fingerfood. Alles, was wir auf der Karte haben, wollen wir auch als Tapas anbieten." Beispielsweise werde es auch ein "Schnitzel im Glas" geben. Zudem würden Weine, aber auch Biere von verschiedenen Brauereien wie Weißenohe, Landwehr oder Bio-Kellerbier angeboten werden.

"Wir werden auch Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtfeiern und mehr abhalten. Wir haben Platz für bis zu 120 Personen", so die Mitbetreiberin. Am 18. März 2023 werde es eine offizielle Eröffnungsfeier im "Clubhouse am Reichswald" in Nürnberg geben. An diesem Tag bieten die Schwestern Prosecco und Desserts "aufs Haus" an, auch "Minischäufele" sollen serviert werden. Die Webseite des Restaurants werde ebenfalls noch aktualisiert. Das Lokal soll das ganze Jahr über geöffnet sein, nicht nur zur Golf-Saison.

