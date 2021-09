Nürnberg: Riesige Motorrad-Demo zieht am Samstag (18. September 2021) durch die Innenstadt

zieht am durch die Innenstadt Bikergruppe will protestieren: Polizei erwartet mehrere tausend Menschen auf Motorrädern

will protestieren: Polizei erwartet Hintergrund: Bundesrats-Initiative für Sonntagsfahrverbote und Lärmbeschränkung

Verkehrsteilnehmende sollen Demo-Strecken weiträumig umfahren

In Nürnberg erwartet die Polizei am Samstag mehrere tausend Motorrad-Fans zu einem Demo-Korso, der am späten Vormittag durch die Stadt führen soll. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Nürnberg eine solche Demo gegeben, hier kamen am 18. Juli 2020 insgesamt 6000 Biker und Bikerinnen - 4000 Menschen mehr als zuvor angemeldet waren. Auch im Frühjahr 2021 versammelten sich am 01. Mai rund 7000 Protestierende auf motorisierten Zweirädern am Nürnberger Volksfestplatz - allerdings ohne einen Korso zu veranstalten.

Riesige Biker-Demo in Nürnberg: Diese Strecken solltet ihr am Samstag meiden

Nun ist am Samstag in Nürnberg erneut eine Versammlung von Motorradfahrern angemeldet worden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt. Im Zusammenhang mit dem anschließenden Motorradkorso durch das Stadtgebiet müsse ab Mittag entlang der vorgesehenen Strecke mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, so die Polizei.

Zum Auftakt der Versammlung um 11 Uhr erwarte man wieder "mehrere tausend Motorradfahrer auf der Großen Straße am Volksfestplatz". Nach einer Auftaktkundgebung würden sich die Teilnehmer dieser Versammlung gegen 12.30 Uhr an einem Motorradkorso durch das Stadtgebiet beteiligen, kündigt die Polizei an. Folgende Strecke sei für den Bikergruppen-Protest vorgesehen:

Volksfestplatz/Große Straße - Bayernstraße - Ben-Gurion-Ring - Passauer Straße - Dr.-Gustav-Heinemann-Straße - Welserstraße - Hintermayrstraße - Nordring - Nordwestring - Maximilianstraße - Jansenbrücke - Von-der-Tann-Straße - Gustav-Adolf-Straße - Hansastraße - Schweinauer Hauptstraße.

Rechte "nicht nehmen" lassen: Das steckt hinter dem Motorrad-Protestkorso in Nürnberg

Der Motorradkorso ende vor der Ludwig-Scholz-Brücke. Anschließend, so schreibt das Präsidium, würden die Teilnehmer dort "in alle Fahrtrichtungen auf die Südwesttangente" auffahren. Während des Einsatzes werde es entlang der Strecke "zeitweise zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen kommen". Die Polizei bittet deshalb darum, "die Weisungen der Einsatzkräfte zu beachten und die beschriebene Strecke im relevanten Zeitraum möglichst weiträumig zu umfahren".

Veranstaltet wird die riesige Demonstration vom Verein "RideFree Germany", der sich laut Website am 05. Juni 2021 aus verschiedenen Initiativen und Vereinen gegen Motorrad-Fahrverbote gegründet hat. Ursprung der Proteste ist ein Beschluss des rot-grün-dominierten Bundesrates, der am 15. Mai 2020 verschiedene Maßnahmen "zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm" beschlossen hat. Darunter zählt etwa "eine Begrenzung der Geräuschemissionen in allen Fahrzuständen (Real Driving Sound Emissions) auf einen Grenzwert von maximal 80 dB" sowie "für besondere Konfliktfälle Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen aus Gründen des Lärmschutzes zu ermöglichen".

Die Bundesregierung ist den Aufforderungen allerdings bisher nicht nachgekommen. Allerdings könnte sich dies mit einer anderen Koalition nach dem 26. September 2021 ändern. Die Gruppe fordert die Teilnehmenden auf: "Zeigt der Politik kurz vor der Wahl, wer wir sind". Ein Sprecher von "FreeRide Germany", sagte in einem Youtube-Interview zur Demo, die Motorradfahrer würden sich ihre Rechte "nicht wegnehmen" lassen. Deshalb habe man alle verkehrspolitischen Verantwortlichen der Bundestagsfraktionen eingeladen, um sich auf der Bühne den Fragen der Bike-Fans zu stellen. 2020 war bereits Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Nürnberg zu Besuch.

Lesen Sie auch: Umfrage offenbart - Warum sich viele Deutsche nicht gegen Corona impfen lassen