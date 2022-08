Nürnberg: Weißer Kleintransporter von Polizei gestoppt

"Tiefere Kontrolle unterzogen" : Fahrer erwartet Anzeige

: Fahrer erwartet Laut Polizei bestand im Fahrzeug "Lebensgefahr"

In Nürnberg wurde ein weißer Kleintransporter von der Verkehrspolizei Nürnberg gestoppt. Aufgrund des Zustands des Fahrzeugs ging dort für die Beamten "Lebensgefahr" aus, das berichtet die Polizei Mittelfranken in einem Facebook-Post. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Anzeige für den Fahrer: Weißer Kleintransporter von Polizei Nürnberg gestoppt

Am Montagvormittag (08. August 2022) wurde "im Hafengebiet Nürnberg durch unseren Schwerlasttrupp der Verkehrspolizei Nürnberg ein Kleintransporter festgestellt, welcher aufgrund des äußerlichen schlechten Zustandes einer tieferen Kontrolle unterzogen wurde", das schreibt die Polizei Mittelfranken bei Facebook.

"Neben Ölverlust, korrodierten Bremsleitungen, nicht schließenden Hecktüren, waren Längs- und Querrahmen an mehreren Stellen bereits durchgerostet und die Blattfedern der Hinterachse gebrochen", so die Polizei weiter. Die Hinterachse war laut Polizei in Nürnberg rechts bereits deutlich verschoben.

"Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug vor Ort durch die Kollegen entstempelt". Den Fahrer erwarte eine Anzeige.