Neuer Edeka in Nürnberg: Am Plärrer eröffnet ein neuer Supermarkt. Das E-Center soll am kommenden Mittwoch (28. Oktober 2020) um 7 Uhr das erste Mal zugänglich sein. Kunden können sich neben einem hochmodernen Supermarkt auch auf die Eröffnungswoche freuen - es wird zahlreiche Angebote geben.

Nach 14 Monaten Bauzeit soll die Filiale am Plärrer 19-21 in Nürnberg endlich öffnen. Sogar einen direkten U-Bahn-Zugang wird es im Untergeschoss geben, teilt Edeka Nordbayern Sachsen Thüringen auf Anfrage von inFranken.de mit.

Edeka in Nürnberg mit 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche

Auf insgesamt 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche lockt eine moderne Ausstattung. Highlights sind unter anderem:

frisches Sushi im Laden

Zentraler Foodcourt (Verkaufsstellen verschiedener Restaurants innerhalb der Edeka-Filiale)

Self-Scanning-Kassen für bargeldlose Bezahlung

Über 25.000 Artikel sind im E-Center am Plärrer im Angebot. Neben einer großen Auswahl an Lebensmitteln stehen auch Non-Food-Artikel zur Verfügung, wie etwa Kleinelektronik, Spielwaren und Haushaltswaren. Zur Eröffnung des neuen Edeka-Marktes wird es verschiedene Angebote geben. Kunden können auch an der Verlosung einer Harley-Davidson teilnehmen.

In Nürnberg gibt es noch mehr Neueröffnungen: Eine beliebte Burger-Kette aus den USA will ihre Zelte in der Frankenmetropole aufschlagen. Mehr dazu auf inFranken.de.