Nürnberg: "Pizzabar L'italiano" feierte im Mai Neueröffnung in Altstadt

Inhaber setzt auf landestypisches Essen - "verwenden fast ausschließlich italienische Produkte"

"Seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig": Inhaber betrieb früher das "Ristorante Antonio" in der Hochstraße

Im vergangenen Mai eröffnete die "L'italiano Pizzabar" in der Nürnberger Seitenstraße. Der Betreiber will seine Gäste mit italienischer Küche nach Art seiner Heimatstadt Neapel begeistern - und hat Positives zu berichten.

"L'italiano Pizzabar" in Nürnberg setzt auf italienische Zutaten: "Tomaten vom Fuß des Vesuv"

"Wir bieten eine italienische Küche mit neapolitanischem Touch und echter Gourmet-Pizza" beschreibt Inhaber Ciro Bruno das Angebot seines Restaurants im Gespräch mit inFranken.de.

Dabei setze der gebürtige Neapolitaner auf Zutaten aus seiner Heimat: "Wir verwenden fast ausschließlich italienische Produkte. Pizzas belegen wir mit Tomaten vom Fuß des Vesuv", erklärt Bruno.

Zusätzlich zur normalen Speisekarte biete die "L'italiano Pizzabar" Spezialitäten, die je nach Jahreszeit wechseln: "Im Herbst bieten wir unseren Gästen derzeit vor allem regionale Steinpilze. Dazu gibt es zahlreiche Getränke zur Auswahl, darunter viele italienische Weine, Cocktails und Bier."

Das neue Lokal komme bei den Gästen gut an: "Wir haben seit Mai geöffnet, die Resonanz ist bisher super", schildert Bruno. Die "L'italiano Pizzabar" biete bis zu 70 Plätze, in den Sommermonaten könne man auch draußen sitzen.

"Ich bin seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig", erläutert Bruno seinen Werdegang. Vor einigen Jahren hatte er unter anderem das Restaurant "Ristorante Antonio" in der Nürnberger Hochstraße betrieben.

Sohn Antonio befinde sich gerade in der Ausbildung zum Koch und helfe ihm, wann immer er Zeit hat: "Er will eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten", so der stolze Papa.

