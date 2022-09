Nürnberger Gastgeber*innen diese Woche bei "Das perfekte Dinner"

Im heißen Hochsommer 2022 fanden die Dreharbeiten für die beliebte Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" in Nürnberg statt. Jeden Tag bekocht eine andere Person ihre Gäste mit einem Dreigänge-Menü und wird daraufhin von den anderen mit Punkten bewertet. Am Freitag (30. September 2022) ist der 39-jährige selbstständige Goldschmied Philipp Lang zu sehen. Im Gespräch mit inFranken.de erinnert er sich an die Zeit zurück: "Es war total aufregend."

Nürnberg-Woche bei "Das perfekte Dinner" - "so intensiv wie hier noch nicht erlebt"

"Meine Mitarbeiterin schlug vor, dass ich mich doch anmelden soll", berichtet Lang. "Ich sei so ein extrovertierter Mensch und sie kenne meine Kochkünste. Die Teilnahme würde total viel Spaß machen, denn ihr Mann sei bereits ebenfalls dabei gewesen. Ich finde es spannend, es hat mich gereizt und ich wollte diese Erfahrung mal machen." Für ihn sei es "die Koch-Show schlechthin".

Früher habe er "Das perfekte Dinner" oft verfolgt, seit er zwei kleine Kinder habe, ginge dies aber nur noch sporadisch. Lang sei in der Vergangenheit als DJ mit Musikgruppen unterwegs gewesen. Dadurch sei er schon Interview-erprobt, "aber so intensiv wie hier, dass man eine Woche lang begleitet und gefilmt wird, habe ich es noch nicht erlebt." Der 39-Jährige koche, "wenn die Möglichkeit besteht", gerne und viel für Freunde und Familie.

Sein dreigängiges Menü habe einen Titel getragen, das ihm persönlich am Herzen liege: "Die deutsch-italienische Freundschaft." Als Kind habe er ein Au-Pair aus Italien gehabt und die Sommer oft in dem beliebten Urlaubsland verbracht. "Als Vorspeise gibt es vegetarisch und fleischig gefüllte Tortelli, als Hauptspeise Rehrücken und zum Dessert süßes Basilikumpesto mit Büffelmozzarella", verrät er.

"Man versucht, sich auf etwas vorzubereiten, was man nicht kontrollieren kann": Nürnberger Dinner-Gastgeber berichtet

Der Dreh sei eine spannende und neue Situation gewesen: "Man weiß nicht, was einen erwartet. Man versucht, sich auf etwas vorzubereiten, was man nicht kontrollieren kann. Es passiert einfach und man ist vollgepumpt mit Adrenalin." Vormittags sei das etwa siebenköpfige "liebe und lustige" Filmteam bei ihm erschienen. Nach einem gemeinsamen Einkauf sei es an die Essensvorbereitung und Bewirtung der Gäste gegangen.

"Ungewohnt waren die Fragen während des Kochens, wodurch man den Fokus nicht so gut halten kann. Es gab auch bei mir ein paar brenzlige Situationen", lacht er. Zumal er nur 60 Prozent des Menüs wegen Zeitnot habe probeweise kochen können und "dementsprechend autodidaktisch in das Dinner gegangen" sei. Eine Motivation an der Teilnahme sei natürlich der Gewinn gewesen, "aber ich habe es einfach auch sehr genossen, zu kochen und eine lustige Zeit mit den anderen Kandidaten zu verbringen. Wenn man wirklich mit großem stoischem Ehrgeiz, zu gewinnen, an die Sache rangeht, verpasst man schon viel Lustiges."

Insgesamt etwa 15 Leute hätten sich inklusive Filmteam in seiner Wohnung getummelt. "Es war sehr heiß, wir hielten auch Fenster und Türen geschlossen, damit keine Geräusche von außen hereinkommen. Bei einer Kandidatin waren es beispielsweise 38 Grad", erklärt er. Beim Essen vergesse man die Kameras dann irgendwann. "Das Team verhält sich sehr still und man gibt sich dann ganz natürlich".

Goldschmied nimmt keinen Urlaub für Vox-TV-Show - "war hart"

Auf die Frage, ob er so etwas noch einmal machen würde, antwortet er lachend: "Nach einer kleinen Erholungsphase ja. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und hatte viel Spaß. Aber es war schon auch hart." Im Gegensatz zu manch anderen Kandidat*innen habe er sich keinen Urlaub genommen, sondern "ganz normal weitergearbeitet. Das ging nur, weil ich schon um 5 Uhr morgens angefangen habe."

Zu den anderen Kandidat*innen halte er über eine Whatsapp-Gruppe noch Kontakt und treffe sich hin und wieder auf ein Glas Wein. Diese Woche verfolge er die Folgen mit seiner Frau. "Es ist total spannend und wir freuen uns jeden Abend drauf. Dann lachen wir und erinnern uns an die Zeit."

Das "Perfekte Dinner" ist bei VOX ab 19 Uhr zu sehen. Am Freitag (30. September 2022) wird zudem der Gewinner der Nürnberg-Woche gekürt.

