Am Montag, dem 10. Oktober 2022, wurden zahlreiche Großstädte in der Ukraine erneut schwer von russischen Raketen getroffen, mutmaßlich als Reaktion auf die Zerstörung der Krim-Brücke. In Nürnberg kam es daraufhin zu einer kurzfristigen, friedlichen Demonstration.

Die spontane Kundgebung fand gegen 19 Uhr am Hallplatz in Nürnberg statt: Mit einem Lichtermeer zeigten die Teilnehmer ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine.

Lichtermeer für die Ukraine: Nürnberger setzen ein Zeichen der Solidarität

Die Veranstalter, die zuvor zu der Zusammenkunft aufgerufen hatten, sprechen von einem "Krieg gegen unser aller Demokratien". Sie fordern weitere Unterstützung von der Europäischen Union für das vom Krieg gebeutelte Land.

Eine junge Frau hielt während der Demonstration ein Schild hoch, auf dem geschrieben steht: "Russland ist ein Terror-Staat. Russland feuerte 83 Raketen auf Bürger - Null Raketen auf militärische Infrastruktur - heute in meinem Land". Weitere Schilder fordern "stop war" ("Stoppt den Krieg") und "9/11 ist jeden Tag in der Ukraine".

