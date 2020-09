Beste Brötchen in Nürnberg: In der Frankenmetropole gibt es zahlreiche Bäckereien. Allerdings kommen nicht alle bei den Lesern von inFranken.de gut an. Sie haben über die besten Brötchen abgestimmt - wir haben die Top 10 erstellt.

Platz 10: Bäckerei Kugler

Sich selbst bezeichnet die Bäckerei Kugler als "letzte bestehende klassische Handwerksbäckerei, Konditorei und Lebküchnerei" in Nürnberg. Der Laden selbst liegt in St. Johannis in der Kirschgartenstraße 8. Das Angebot umfasst weitaus mehr als nur gute Brötchen.

Platz 9: Bäckerei Balota

Die Bäckerei Balota befindet sich in der Wilhelm-Späth-Straße 8 im Stadtteil Glockenhof. Auch von dieser Bäckerei sind die Brötchen bei unseren Lesern sehr beliebt.

Platz 8: BrotHaus

Das BrotHaus hat gleich mehrere Filialen in Nürnberg: In der Äußeren Bayreuther Straße im OBI-Markt, im Rewe in Boxdorf und eine eigenständige Filiale in der Äußeren Bayreuther Straße 100. Insgesamt gibt es mehr als 60 Geschäfte in Mittelfranken.

Platz 7: Backhaus Fuchs

In Altdorf bei Nürnberg hat ein beliebter Bäcker seinen Sitz: Das Backhaus Fuchs. Kunden finden die leckeren Brötchen in der Neumarkter Straße 14. Neben Brötchen gibt es auch Kuchen und andere Köstlichkeiten.

Platz 6: Bäckerei Gstatter

Bereits seit 1950 besteht die Bäckerei Gstatter: Ein Familienunternehmen im Stadtteil Altenfurt in der Löwenberger Straße 137. Neben den Brötchen ist die Bäckerei auch für ihre Lebkuchen bekannt. Es gibt sogar einen Lieferservice.

Platz 5: Bäckerei Gugel

"Hier wird das Bäckerhandwerk noch gelebt" - so eine Rezension. Die Rede ist von der Bäckerei Gugel an der Radrunde 151 in Nürnberg. Beliebt sind vor allem die Brötchen und Kuchen.

Platz 4: Kalchreuther Bäcker

Mit mehreren Filialen in Nürnberg und ganz Mittelfranken dürfte der Kalchreuther Bäcker den meisten Menschen wohlbekannt sein. Viele frühstücken hier gerne, die Brötchen sind ebenfalls äußerst beliebt - auch bei unseren Lesern.

Platz 3: Hildes Backwut

Hildes Backwut bietet nicht nur klassische Backwaren, sondern auch täglich hausgemachte Suppen an. 2013 wurde die Bäckerei zu den 600 besten Bäckern Deutschlands gezählt. Der Laden befindet sich in der Schloßstraße 48 in Nürnberg.

Platz 2: Bäckerei Nusselt

Die Bäckerei Nusselt existiert seit 1888. Sie befindet sich in der Kornburger Hauptstraße 22 in Nürnberg. Neben der Hauptfiliale gibt es noch mehr Filialen, beispielsweise im Norma in Worzeldorf. Auch einen mobilen Wagen gibt es.

Platz 1: Bäckerei Woitinek

Mit großem Abstand hat die Bäckerei Woitinek unsere Leserumfrage gewonnen. Sie befindet sich in der Saarbrückener Straße 4 in Nürnberg. Neben den Brötchen ist die Bäckerei auch für ihr Weihnachtsgebäck bekannt.

Die inFranken.de-Leser haben auch über die 10 besten Burgerläden in Nürnberg abgestimmt. Das Ergebnis findet sich hier.