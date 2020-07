Ehrliche Finderin in Nürnberg: Eine Frau entdeckte am Montag (27. Juli 2020) eine herrenlose Tasche bei einer Parkbank. In dieser steckten rund 20.000 Euro, berichtet die Polizei inFranken.de.

Die Frau brachte die Tasche anschließend zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Dort konnten die wahren Eigentümer sowie die Geschichte hinter der Tasche ermittelt werden.

Ehepaar hatte rund 20.000 Euro abgehoben - und Geld vergessen

Das Geld gehörte einem älteren Ehepaar. Dieses hatte die rund 20.000 Euro von einer Bank abgehoben und das Geld in der Tasche verstaut. Anschließend verließen die beiden die Bank und legten in der Nähe eine kurze Pause bei der Parkbank ein. Danach gingen sie weiter - und vergaßen dabei die Tasche mit dem Geld.

Dank der ehrlichen Finderin hatte das Ehepaar das Geld noch am selben Tag zurück. Die Polizei erklärt dazu auf Facebook: „Wir glauben ... wer Gutes tut, wird Gutes ernten.“

In den vergangenen Tagen gab es leider auch eine Vielzahl negativer Polizeinachrichten aus Nürnberg: Ein elfjähriger Junge trat einem Polizisten die Nase blutig. In der Fußgängerzone sang eine Frau für Passanten und wurde ins Gesicht getreten.