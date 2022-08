Erneut Verkehrschaos in Nürnberg am 18. August 2022 erwartet

In Nürnberg muss am Donnerstag, dem 18. August 2022, erneut mit enormen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Nachdem Klimaaktivist*innen bereits am Dienstag (16. August 2022) den Verkehr rund um den Nürnberger Hauptbahnhof lahmgelegt haben, kündigte die Organisation Students For Future Augsburg die nächste bundesweite Klimaprotest-Aktion an.

Rund 60 Teilnehmer der Klimaprotesttour-Süd "Ohne Kerosin nach Berlin" wollen in Nürnberg durch einen Fahrradprotest auf sich aufmerksam machen. Nach Angaben der Veranstalter sollen Menschen aus verschiedensten Orten Deutschlands Fahrradtouren nach Berlin machen und dabei "für mehr Klimagerechtigkeit" demonstrieren.

Die Aktion soll um 11.30 Uhr auf der Gleiwitzer Straße starten und anschließend auf die 2,3 Kilometer lange Rennstrecke einmal um die Zeppelintribühne, auf der einmal im Jahr das Norisringrennen stattfindet, weitergehen.

Laut dem Veranstalter sollen die Gruppe zwei Runden auf der Rennstrecke drehen und danach in Richtung Nürnberg-Zentrum weiterradeln. Etwa gegen 13 Uhr sollen die Aktivist*innen eine Mahnwache an der Kohlenhofstraße Ecke Steinbühlerstraße erreichen. "Dort stellen wir uns gegen den Ausbau der Stadtautobahn", heißt es vonseiten des Veranstalters. Nach einer Abschlusskundgebung will die Klimaprotesttour-Süd "Ohne Kerosin nach Berlin" weiter nach Fürth und anschließend in Richtung Erlangen fahren.