Rock im Park hat alle Erwartungen übertroffen - seit Freitag rocken rund 70.000 Fans das Zeppelinfeld in Nürnberg. Und auch am Samstag haben sie sich von der Mückenplage die Feierstimmung nicht nehmen lassen.

Das lag sicher auch am Top-Wetter, das auch am Samstag perfekt gehalten hat. Und am Ende des Tages brachten die Punk-Urgesteine von den Toten Hosen die Bühne zum Beben. Hier ein paar der besten Bilder vom Festivalgelände und der guten Laune auf den Campingplätzen rund um die Stages.

Top Feierlaune bei Rock im Park - Teil 1

Top-Feierlaune bei Rock im Park - Teil 2

Top-Feierlaune bei Rock im Park - Teil 3

Die Toten Hosen bei Rock im Park

Vorschaubild: © Pascal Goerke