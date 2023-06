Rock im Park: Tote Hosen sorgen mit Post für Gelächter - "will uns nicht reinlassen"

Bevor die Toten Hosen am Samstag (3. Juni 2023) als Headliner beim Nürnberger Festival Rock im Park die Bühne erobern konnten, mussten sie natürlich zuerst das Gelände betreten. Doch mit mitgebrachten Getränken bekanntlich unmöglich, wie erfahrene Festival-Gäste wissen. Diese Tatsache wandelten Sänger Campino (Andreas Frege) und Bassist Andreas Meurer in einen humorvollen Post, der in den sozialen Medien durch die Decke ging.

"Trauriger Start bei Rock im Park: Man will uns nicht reinlassen!", steht über einem Foto der beiden Musiker mit einer Bierkiste auf einer Mülltonne vor dem abgezäunten Gelände. Über 16.000 Likes erntete dies alleine auf Facebook und inspirierte ein Würzburger Festival zu einer Reaktion.

Die Toten Hosen lösen mit "Rock im Park"-Post zahlreiche Reaktionen aus - "Ohne euch ist es nicht dasselbe"

Unter den mehr als 2000 Kommentaren ist unter anderem zu lesen: "Auf jeden Fall habt ihr gutes Bier dabei", "Sooo genial" und "Selber schuld, wenn's euch nicht reinlassen! Ohne euch ist es nicht dasselbe". Manche Kritiker der Band fühlten sich allerdings auch zu negativen Kommentaren animiert. "Ist halt Rock im Park, nicht Pop im Park", schreibt etwa ein Mann mit Augenzwinkern.

Das "Umsonst-und-Draussen Festival" Würzburg teilte den Post mit dem Hinweis "Die zwei sympathischen Boomer kämen mit mitgebrachten Getränken auch nicht ab 8. Juni zum U&D aufs Festivalgelände". Denn der Verkauf von Wasser, Limo, Wein und Bier finanziere das Festival. Dass die Toten Hosen es in Nürnberg doch aufs Festival-Gelände schafften, bewiesen sie gut eine Stunde später mit einem zweiten Post: Campino liegt wie betrunken neben dem Bierkasten und Meurer sitzt zufrieden auf einem Campingstuhl daneben. "Endlich drin! Wir sind breit für morgen, Rock im Park", steht über dem Bild.

Bei bestem Wetter brachten die Toten Hosen schließlich die Stage zum Beben - den Samstag bei Rock im Park in Bildern findest du in einem weiteren Artikel. Mindestens ein Besucher verließ das Festival zudem mit einem neuen Tote-Hosen-Tattoo. Denn ein Tätowierer bei Rock im Park stach am Wochenende Band-Logos und spezielle Motive.

Musiker statten BRK überraschenden Besuch ab

Sympathiepunkte heimsten die Düsseldorfer Punkrocker auch mit einer anderen Aktion ein. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Samstagabend auf Facebook dokumentierte, besuchten Campino und Meurer das Team im Backstagebereich, um "ihnen für ihren Einsatz zu danken. Eine kleine Anerkennung für unsere wichtige Arbeit".

Für eine Debatte auf dem Nürnberger Festival sorgte indes Rammstein-Sänger Till Lindemann. Er steht unter anderem wegen seiner Gedichte in der Kritik und tritt mit seiner Band im Zwischenprogramm auf. Der Veranstalter äußerte sich.