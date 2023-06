Zum Auftakt der größten deutschen Zwillingsfestivals, Rock im Park und Rock am Ring 2023, feierten alleine in Nürnberg über 70.000 Fans enthusiastisch den Beginn der Festivalsaison, wie der Veranstalter am Samstag (3. Juni 2023) mitteilte. Damit sind die Erwartungen der Organisatoren wohl übertroffen worden.

Vor Start des Festivals hatte man mit 60.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Die Zahl hätte auch niedriger ausfallen können - denn die Ticketpreise waren in diesem Jahr massiv gestiegen. Knapp 300 Euro mussten Metal-Fans für die drei Tage hinlegen, sofern sie nicht bei einer der Rabattaktionen kurz vor Start des Festivals zugegriffen haben.

Erwartungen übertroffen - 70.000 Fans rocken bei Rock im Park

Nichtsdestotrotz wurden aber nach derzeitigem Stand wohl weniger Tickets verkauft als noch im vergangenen Jahr. Im ersten Rock im Park-Jahrgang nach Corona rockten noch 75.000 Fans vor den Bühnen.

Insgesamt sprechen die Veranstalter von einem gelungenen Start des Festivals. "Die einmalige Atmosphäre von Rock im Park in Kombination mit einem herausragenden Line-up, fantastischem Wetter und reibungslosen Abläufen macht diesen ersten Festivaltag zum perfekten Start der deutschen Festivalsaison 2023!", so Carolin Hilzinger vom Veranstalter Argo Konzerte. Dazu trug sicher auch das perfekte Wetter bei.

Damit scheint sich Rock im Park dem Negativ-Trend bei Rock am Ring klar zu widersetzen. Dort sollen Schätzungen zufolge nämlich gut 20.000 Tickets weniger verkauft worden sein, als in den vergangenen Jahren. Dies bestätigten unter anderem die Ausrichter des Festivals. Mehr dazu findest du auch auf unserem Schwesterportal inRLP.de.