Auch in diesem Oktober verteilt die Biometropole Nürnberg wieder Bio-Brotboxen an die Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Metropolregion Nürnberg. Mit rund 11.500 Brotboxen ist es die bisher höchste Anzahl an Dosen, die auf einmal in Nürnberg gepackt wurde. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, enthalten die Boxen in diesem Jahr wieder frische, regionale Bio-Lebensmittel. So können die Kinder direkt ein leckeres Frühstück im Klassenzimmer probieren. Die Aktion betont dieses Jahr auch, wie viel Spaß selber kochen macht und wie abwechslungsreich ein gesundes Pausenbrot zubereitet werden kann.

„Wir freuen uns, dass nach den Corona-Jahren wieder richtige Lebensmittel in die Boxen kommen und ein gemeinsames Essen wieder möglich ist. Das Zubereiten von Speisen in der Familie oder Gruppe ist ein guter Weg, Kinder an vielfältige Lebensmittel heranzuführen. Deshalb möchten wir dieses Jahr zu „Schnippelpartys für die Pause“ motivieren und rufen dazu auf, kreative Pausenbrot-Ideen mit uns zu teilen“, so Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg. „Denn wenn gesundes Bio-Essen schmeckt und Freude macht, dann überzeugt es am Ende auch jeden.“

Bei ihrem Frühstück probieren die Kinder Brot, Karotten und Müsli von regionalen Bio-Anbietern. Kressesamen, Tee und ein Begleitheft mit Rezepten und Bio-Infos machen den Inhalt der Brotboxen komplett. So wird mit der Box allerlei erschmeckt, erlebt und erfahren.

Der Grundgedanke der im 18. Jahr durchgeführten Bio-Brotbox Initiative ist es, jedem Schulkind ein Beispiel für ein tägliches, gutes und nahrhaftes Pausenbrot zu geben. „Mit der Bio-Brotbox-Aktion geben wir gemeinsam den Anreiz für einen gesunden Start ins Schulleben. Uns als Gesundheitskasse ist es wichtig, eine ausgewogene Ernährung bereits im Grundschulalter zu verankern. Deshalb unterstützen wir die Bio-Brotbox seit Jahren. Getreu unserem AOK-Motto: ‚Gesunde Kinder – gesunde Zukunft‘“, so Horst Leitner, Direktor der AOK in Mittelfranken.

Martina Warmuth, Geschäftsführerin von Franken-Catering, freut sich, dass ihr Unternehmen dieses Jahr die Bio-Brotbox-Aktion erstmalig als Sponsor unterstützt. Franken-Catering verpflegt täglich unter anderem rund 13500 Kinder in Kitas und Schulen, davon etwa die Hälfte in Nürnberg, mit einem leckeren Bio-Mittagessen. „Gerade Kinder sind neugierig und lassen sich wirklich gut begeistern, auch für gesundes Essen“, so Martina Warmuth. „Selbst geschnippelt und zubereitet darf das Gemüse sogar grün sein und wird trotzdem probiert – und schmeckt sogar. Als zertifizierter Bio-Anbieter sind wir uns der Verantwortung, die wir haben, wenn wir für Kinder kochen, besonders bewusst. So gibt es eine ausgewogene Ernährung für den ganzen Tag, vom mitgebrachten Pausenbrot bis zu unserem Mittagessen.“

Die heuer orangefarbenen Brotboxen bestehen auch in diesem Jahr wieder zu 90 Prozent aus Bio-Kunststoff, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Verteilung erfolgt an 176 Schulen in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Neumarkt, Herzogenaurach, Altdorf, Feuchtwangen, Dinkelsbühl und in den Landkreisen Neumarkt und Roth.

Die Bio-Brotboxaktion ist eine offizielle Aktion der Metropolregion Nürnberg und wird von teilweise langjährigen Sponsoren und Partner unterstützt.