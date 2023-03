"Scotch & Soda"-Filiale in Nürnberg : Mutter-Unternehmen insolvent

in : "Trotz Rekordumsätzen" - Hintergründe von Konkurs vielfältig

- von Unternehmen gibt eindeutigen Ausblick - Zustand deutscher Filialen besser

Die Insolvenzanträge in der Modebranche häufen sich. Nun informiert die in den Niederlanden beheimatete Modemarke "Scotch & Soda" über den Konkurs. Zuvor stellten beispielsweise Peek & Cloppenburg und der Modehändler TK Fashion den Antrag. "Scotch & Soda" ist in Franken nur in Nürnberg mit einem eigenen Standort vertreten. Wie geht es weiter in der Breiten Gasse 36?

Marke "Scotch & Soda" mit Filiale in Nürnberg insolvent - "finanzielle Gesundheit" geschädigt

"Trotz Rekordumsätzen" hätten "ernsthafte Cashflow-Probleme" dazu geführt, "dass das Unternehmen die negativen Auswirkungen von Corona und hoher Inflation nicht auffangen konnte", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Pandemie habe sich "zwei Jahre lang negativ auf die Geschäftsentwicklung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens" ausgewirkt.

Darauf seien "der starke Rückgang des Verbrauchervertrauens aufgrund des Krieges in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise und die hohen Inflationsraten" gefolgt. Der derzeitige Aktionär und die Kreditgeber seien nicht in der Lage gewesen, dem Unternehmen weiterzuhelfen und die Zeit sei zu kurz gewesen, "um den Verkauf des Unternehmens als finanziell solvente Einheit an einen neuen Aktionär abzuschließen", heißt es weiter.

Eine wichtige Botschaft an die deutsche Kundschaft: Die Unternehmen außerhalb der Niederlande sind davon nicht betroffen. Sie seien nicht insolvent. Der Konkursverwalter suche jetzt nach einer dauerhaften Lösung, den niederländischen Geschäften ihren Fortbestand zu ermöglichen. Ein neuer Käufer müsse gefunden werden. In Nürnberg und an anderen deutschen Standorten wie Wertheim oder Ingolstadt bleibe demnach alles beim Alten. Aber auch die 32 Läden von "Scotch & Soda" in 21 niederländischen Städten sollen in absehbarer Zukunft wie gewohnt geöffnet bleiben.