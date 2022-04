Bayernstraße in Nürnberg am Dienstag (5. April 2022) teils voll gesperrt

in am teils "Großräumig umfahren": Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen

Bauarbeiten bis November: Diese Einschränkungen kommen noch auf Autofahrer zu

In Nürnberg kommt es aufgrund von Bauarbeiten auf der Bayernstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Hauptverkehrsader, die unter anderem am Volksfestplatz und der Kongresshalle vorbeiführt, wird saniert. Ab Dienstag (5. April 2022) beginnt ein neuer Bauabschnitt, der an diesem Tag zeitweise für eine Vollsperrung sorgt. Die Stadt Nürnberg empfiehlt deshalb in einer Mitteilung, die Bayernstraße am Dienstag großräumig zu umfahren.

Bayernstraße in Nürnberg zeitweise nicht durchgängig befahrbar

Bei der Erneuerung der Bayernstraße begann der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) am Montag (28. März 2022) den fünften Bauabschnitt mit der Weiterführung der Fahrbahndeckensanierung bis hinein in die Jitzhak-Rabin-Straße, berichtet die Stadt Nürnberg. Saniert werde die Fahrbahn in Richtung Regensburger Straße. Die Arbeiten dauern laut Stadt eine Woche an.

Die bereits bestehende Verkehrsführung, die in beide Fahrtrichtungen auf der nördlichen Fahrbahn der Bayernstraße am Baufeld entlang verläuft, verlängere sich ebenfalls bis in die Jitzhak-Rabin-Straße. Die Ausfahrt aus der Seumestraße sei weiterhin gesperrt, ebenso sei das Abbiegen aus der Bayernstraße/Herzogstraße in die Bayernstraße beziehungsweise in die Jitzhak-Rabin-Straße nicht möglich.

Der sechste Bauabschnitt starte bereits am Dienstag (5. April 2022). Dann sei während der Umlegung des Verkehrs mit Behinderungen zu rechnen. Die Bayernstraße werde an diesem Tag zeitweise nicht durchgängig befahrbar sein. Eine Umleitung werde aus beiden Richtungen ausgeschildert, heißt es aus dem Rathaus. "Es wird empfohlen, die Bayernstraße großräumig zu umfahren", so die Stadt.

Sanierung in der Bayernstraße noch bis November - Überblick über künftige Einschränkungen

Der sechste Bauabschnitt dauere bis Juli an. Die nördliche Richtungsfahrbahn der Bayernstraße werde dabei zwischen der Schultheißallee und der Einmündung Jitzhak-Rabin-Straße hergestellt. Der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen werde auf der neuen südlichen Richtungsfahrbahn am Baufeld vorbeigeführt.

Aus der Seumestraße heraus sei dann das Rechtsabbiegen in die Bayernstraße Richtung Herzogstraße wieder möglich. Westlich der Schultheißallee könnten beide Richtungsfahrbahnen der Bayernstraße wieder regulär befahren werden. Auch alle Abbiegebeziehungen an der Kreuzung Große Straße und An der Ehrenhalle sind wieder freigegeben. Es ist jedoch nicht möglich, von der Bayernstraße in die Schultheißallee abzubiegen.

Im Juli widme man sich im siebten Bauabschnitt noch der Deckensanierung der Fahrbahn in der Jitzhak-Rabin-Straße in Richtung Münchener Straße. Die Arbeiten dauern laut Stadt eine Woche. Anschließend werde die Bayernstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Parallel zu den laufenden Arbeiten beginne Sör Ende April mit der Sanierung der Kreuzung Bayernstraße/Münchener Straße. "Die Kreuzung wird voraussichtlich während der gesamten Bauzeit durchgängig befahrbar sein", so die Stadt Nürnberg. Es komme aber zeitweise zu Einschränkungen beim Abbiegen. Ende November sollen auch diese Arbeiten an der Hauptverkehrsader abgeschlossen werden, heißt es.