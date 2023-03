Nürnberg: 49-Euro-Ticket ab sofort bei VAG zu erwerben

Nachfolger des 9-Euro-Tickets : Ab wann gilt das Deutschlandticket ?

: Ab wann gilt das ? Nicht am Automaten erhältlich: Hier kann das Abo gekauft werden

Ab dem 1. Mai 2023 kann das 49-Euro-Ticket im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland als monatlich kündbares Abo genutzt werden. Seit Montag (6. März 2023) ist es bereits möglich, das Deutschlandticket bei der VAG in Nürnberg verbindlich vorzubestellen. Die Vorbestellung erfolgt über meinabo.vag.de.

Nürnberg: 49-Euro-Ticket bei VAG vorbestellbar - das gilt für bisherige Abos

Ab 3. April 2023 ist dann ein Kauf möglich: Das 49-Euro-Ticket könne nur als papierloses Ticket über die Apps "NürnbergMOBIL" oder "VGN Fahrplan & Tickets" erworben werden. Tätigt man den Kauf über erstere App, erhalte man zusätzlich 600 Freiminuten für das VAG_Rad. Auch ein Kauf über Chipkarte sei denkbar, doch dies empfehle die VAG nicht, da der Versand auch einige Tage in Anspruch nehme und das Ticket somit nicht sofort nutzbar sei. Über den Automaten sei das Deutschlandticket nicht zu kaufen, da es sich um ein Abo handle.

Für diejenigen, die bereits ein Abo bei der VAG abgeschlossen haben und mehr zahlen als 49 Euro monatlich, gilt laut VAG: Der Abo-Vertrag wird automatisch zum 1. Mai 2023 auf ein Deutschlandticket umgestellt. Die bisherige Chipkarte können die Kunden behalten. Um die deutschlandweite Fahrberechtigung zu aktivieren, müsse die Karte an einem Kontrollgerät aktualisiert werden. Dies sei ab 10. April 2023 bei den Fahrkartenkontrollen, im Kundencenter der VAG oder direkt bei den Busfahrern möglich.

Für diejenigen, die ein Abo besitzen und weniger als 49 Euro zahlen, sei eine automatische Umstellung nicht möglich. Sie würden von der VAG per Brief kontaktiert werden, um eine Möglichkeit auf die Aktualisierung des Abos zum Deutschlandticket zu erhalten. Teurere Abos mit weiteren Mitnahmemöglichkeiten (beispielsweise das "JahresAbo Plus" oder das FirmenAbo Plus") können ebenfalls nicht einfach umgestellt werden, hier erfolge dasselbe Prozedere per Briefkontakt. Studierende, die zu Beginn des Sommersemesters 2023 eine Zusatzkarte erwerben, können diese voraussichtlich ab 1. Mai auch auf ein Deutschlandticket umstellen. Am 365-Euro-Ticket VGN für Schüler und Auszubildende ändere sich nichts.

