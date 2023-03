Am Sonntagmorgen (5. März 2023) gegen 6 Uhr befand sich ein 32-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit auf einem Campingplatz in der Hans-Kalb-Straße in Nürnberg, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Alarmiert durch "ein lautes Knallgeräusch" habe sich der Polizist einem Wohnwagen mit zerstörter Fensterscheibe genähert, heißt es. Im Innenraum habe er einen 20-Jährigen angetroffen, der offenbar gerade in den Wohnwagen eingebrochen war.

Polizist schnappt mutmaßlichen Einbrecher auf Nürnberger Campingplatz - Tatverdächtiger versuchte die Flucht

"Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen und erklärte dem 20-Jährigen die vorläufige Festnahme", so das Präsidium. Dieser versuchte demnach zunächst, aus dem Wohnwagen zu flüchten, konnte jedoch von dem Polizisten festgehalten werden. Bis zum Eintreffen alarmierter Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd habe der mutmaßliche Einbrecher Widerstand geleistet, heißt es weiter.

Aus diesem Grund hätten ihm die ersten Streifenbesatzungen Handschellen angelegt. Der 32-jährige Polizist erlitt demzufolge eine leichte Verletzung an der Hand. Der Tatverdächtige blieb laut Polizei unverletzt.

"Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort", heißt es in der Mitteilung. Der entstandene Sachschaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro. Inwiefern etwas aus dem Wohnwagen entwendet wurde, sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei.