Nachtzug fährt von Franken an Nordsee: Der ALPEN-SYLT Nachtexpress fährt umsteigefrei seit Montag (6. Juli 2020) entweder ans Meer oder in die Berge.

Viermal in der Woche fährt der Zug bequem über Nacht quer durchs Land. Jeden Freitag und Sonntag von Salzburg nach Sylt und jeden Donnerstag und Samstag von Sylt nach Salzburg. Auch andere Urlaubsziele, wie Hamburg, Husum, Frankfurt, München oder der Chiemsee, werden angefahren. Vom 6. Juli 2020 bis 2. November 2020, also den ganzen Sommer und Herbst, ist der Express in Betrieb. Den Fahrplan finden Sie hier.

Preise und Tickets

Tickets können bequem online bestellt werden. Für ein Single-Abteil für eine erwachsene Person mit einem Kind bis zu 14 Jahren zahlen Sie 99 Euro einfach, 198 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Je früher Sie ihr Ticket buchen, desto günstiger ist es. Wie weit sie fahren, hat keinen Einfluss auf den Preis. Einmal benutzte Abteile bleiben nach Ausstieg der Reisenden aus Hygieneschutz den Rest der Fahrt leer.

Für ein Friends- und Family-Abteil, in dem bis zu fünf Familienmitgliedern oder Freunde reisen können, bezahlen sie 399 Euro einfach und 699 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Wie weit Sie fahren möchten, wirkt sich nicht auf den Ticketpreis aus.

Frühstück gibt es pro Person für 5 Euro, ein Fahrrad oder ein Stück Sperrgepäck kostet 49 Euro und ein Hund 50 Euro. Frühstücksbestellungen werden vom Personal direkt in das Abteil gebracht. So soll ein bestmöglicher Infektionsschutz geschaffen werden.