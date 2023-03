In Nürnberg sollen zwei der insgesamt drei Galeria-Filialen dauerhaft zumachen. Wie Anfang dieser Woche bekannt wurde, bleibt die Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche erhalten. Der Kaufhof in der Königstraße und der Karstadt im Franken Center in Langwasser sollen hingegen geschlossen werden. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) will das ins Auge gefasste Aus der beiden Warenhäuser allerdings nicht hinnehmen. "Wir sind dankbar, dass die Filiale Lorenzkirche nicht auf der Streichliste gelandet ist", erklärt der OB am Freitag (17. März 2023) im Gespräch mit inFrankern.de. "Aber natürlich sind auch die anderen Häuser wichtig - vor allem für die Menschen, die dort arbeiten."

Die geplante Schließung der beiden Geschäfte könne er "nicht akzeptieren", hielt König unlängst fest. Weshalb gerade in Nürnberg "mit seiner seit Jahren wachsenden Bevölkerung" Filialen geschlossen werden sollen, lasse sich nur schwer nachvollziehen. Gegenüber inFranken.de schildert er den aktuellen Stand hinsichtlich der Galeria-Filialen in Nürnberg. "Wir sind in guten Verhandlungen", sagt der Oberbürgermeister, der die Bedeutung der "Vollsortimenter" für seine Stadt hervorhebt.

Galeria-Filialen in Nürnberg: Stadt kämpft gegen Schließung von Karstadt und Kaufhof

Neben der Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche, die "wie ein Maßanzug" in die Innenstadt passe, seien auch die beiden anderen Standorte für Nürnberg von großer Bedeutung. "Unser großes Ziel ist, auch diese beiden Häuser zu erhalten", betont König. "Wir wollen ein Kaufhaus. Und wir wollen dieses Kaufhaus", sagt er mit Blick auf die schon seit Längerem wirtschaftlich angeschlagene Kaufhauskette. "Und das haben wir heute in den Verhandlungen zusammen mit der Gewerkschaft deutlich formuliert."

Karstadt und Kaufhof in Nürnberg: Werden Filialen noch gerettet? OB spricht von "guten Verhandlungen" Gelingt Nürnberg nach 2020 die erneute Rettung seiner Galeria-Standorte? OB Marcus König (CSU) zeigt sich im Gespräch mit inFranken.de optimistisch. Ralf Welz / inFranken.de +3 Bilder

Die unerwartete Wende rund um den Kaufhof in Erlangen bewertet der 42-Jährige als zuversichtlich stimmendes Signal. Die Entwicklung in Erlangen zeige, dass es sich zu kämpfen lohne. Auch der Karstadt in Bayreuth bleibt überraschend erhalten. Bundesweit sind damit insgesamt fünf Filialen der wirtschaftlich angeschlagenen Kaufhauskette unverhofft gerettet worden.

"Natürlich müssen die Kaufhäuser etwas an ihrem Konzept ändern", erklärt der Kommunalpolitiker. Genau das habe das Unternehmen laut eigenen Angaben aber ja auch vor. In der Tat sollen die verbleibenden Filialen nach den Plänen des Warenhauskonzerns in den kommenden drei Jahren allesamt umfassend modernisiert werden. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren. Bei der Gestaltung ihres Sortiments sollen die Filialen außerdem mehr Eigenständigkeit erhalten.

Gelingt Nürnberg nach 2020 die erneute Rettung seiner Galeria-Standorte? OB schildert "positive Tendenz"

König berichtet mit Blick auf die Verhandlungen über die Galeria-Standorte Königstraße und Langwasser von einer "positiven Tendenz". "Zusammen mit den Mitarbeitern kämpfen wir. Und wir sind in guten Gesprächen", berichtet König. "Inzwischen haben wir uns auch mit den Eigentümern kurzgeschlossen - wie wir es schon 2020 geschafft haben." Seinerzeit waren die beiden zur Diskussion stehenden Karstadt-Filialen der Stadt überraschend vor der Schließung gerettet worden.

Genau dies soll nach dem Wunsch des Oberbürgermeisters auf im aktuellen Fall passieren. Die Stadtspitze spreche diesbezüglich sowohl mit Galeria Karstadt Kaufhof als auch den Immobilieneigentümern. "Wir sind mit beiden im ständigen Austausch", berichtet König.

In Nürnberg protestierten Beschäftige von Galeria Karstadt Kaufhof am Freitag indessen in Nürnberg gegen die Schließung der Kaufhäuser (siehe Video oben). Vor dem Kaufhof in der Königstraße bildeten die Menschen eine Herzform.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de