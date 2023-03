Am Montag (13. März 2023) hat Galeria Karstadt Kaufhof, Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, angekündigt, 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser zu schließen. Einen Überblick über alle betroffenen Filialen gibt es hier.

In Nürnberg soll die Filiale Lorenzkirche (Karstadt) erhalten bleiben, während die Filialen Königstraße (Kaufhof) und Langwasser (Karstadt im Franken Center) geschlossen werden sollen, erklärt die Stadt Nürnberg. "Rund 370 Beschäftigte und ihre Familien bangen um ihre Zukunft. Die Stadt Nürnberg will die angekündigte Schließung der beiden Filialen nicht hinnehmen."

Nürnberger OB König will für Erhalt der Karstadt- und Kaufhof-Filiale kämpfen

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) wird hierzu zitiert: "So sehr ich mich über den Erhalt von Galeria Lorenzkirche freue, so kann ich die angekündigte Schließung der beiden Filialen Königstraße und Langwasser nicht akzeptieren. Warum gerade Nürnberg mit seiner seit Jahren wachsenden Bevölkerung auf der Streichliste steht, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Gemeinsam mit den Beschäftigten werden wir deshalb für den Verbleib aller Nürnberger Filialen und Arbeitsplätze kämpfen, wie wir es bereits im Jahr 2020 getan. Vor allem appelliere ich an die Verantwortung der Vermieter der beiden Filialen."

Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas betont: "In unserer Innenstadt haben zwei Galeria-Filialen ihre Berechtigung, auch in unmittelbarer Nähe. Wir haben die höchste Einkaufszentralität unter allen deutschen Großstädten. Das Umland kommt zum Einkaufen nach Nürnberg. Wir haben eine hochattraktive Innenstadt, die mit ihrem Stadtbild und gutem Nutzungsmix die Besucherinnen und Besucher in die Altstadt zieht. Gleiches gilt für die Galeria-Filiale Langwasser – das Franken Center ist ein attraktiver Einkaufsstandort für den Nürnberger Süden und zieht Menschen aus der ganzen Stadt und dem Umland an."

"Hat auch in Zeiten des Online-Handels eine Zukunft": Galeria-Häuser sollen schließen - Stadt wehrt sich

Stationärer Einzelhandel mache aus Sicht von Oberbürgermeister Marcus König und Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas eine Stadt lebenswert, sorge für urbane Qualität und bringe Menschen zusammen. Innenstädte und Stadtteilzentren lebten von einer abwechslungsreichen Einzelhandelslandschaft, heißt es.

"Die drei Galeria-Häuser sind dabei in Nürnberg seit Langem eine feste Größe und hätten weiterhin ihren Platz und ihre Berechtigung", erklärt die Stadt Nürnberg in einer Stellungnahme am Montag (13. März 2023).

"Das Universalkaufhaus in den besten Zentrumslagen wie in Nürnberg hat auch in Zeiten des Online-Handels eine Zukunft. An keinem anderen Ort kommt die Breite des Innenstadtangebots auf engem Raum so deutlich zum Tragen", heißt es aus dem Rathaus