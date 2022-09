Auch dieses Jahr wurden beim weltweiten Bierwettbewerb "European Beer Star" zahlreiche Brauereien aus Franken prämiert. Bei der 19. Preisverleihung des Wettbewerbs am Mittwoch (14. September 2022) in München erhielten ganze 18 Biere von zwölf fränkischen Brauereien Auszeichnungen.

Bierbrauereien aus aller Welt traten in der bayrischen Landeshauptstadt in verschiedenen Bierkategorien gegeneinander an. Die besten wurden mit dem "European Beer Star" in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet.

Diese fränkischen Biere wurden mit Gold ausgezeichnet:

Weiherer Summer Ale (Brauerei Kundmüller)

Greifla Lager (Brauerei Greif)

Kaiserdom Dark Lager (Brauerei Kaiserdom)

Schlenkerla Rauchweizen (Brauerei Hellerbräu)

Aecht Schlenkerla Eiche (Brauerei Hellerbräu)

Nr. 6 Bamberg Rogg't (Braumanufaktur Weyermann)

Veldensteiner Rotbier (Brauerei Kaiserbräu)

Maisel's Weisse Alkoholfrei (Brauerei Maisel)

Diese fränkischen Biere wurden mit Silber ausgezeichnet:

Rauchbier Hell (Brauerei Drei Kronen)

Smoky George (Brauerei Rittmayer)

Hallerndorfer Rauchbier (Brauerei Rittmayer)

Göller Hefeweizen Alkoholfrei (Brauerei Göller)

Diese fränkischen Biere wurden mit Bronze ausgezeichnet:

Schlappeseppel Export (Brauerei Eder & Heylands)

Schlappeseppel Pils (Brauerei Eder & Heylands)

Greif Dunkle Weisse (Brauerei Greif)

Maibock (Brauerei Staffelberg-Bräu)

Zwergator (Brauerei Staffelberg-Bräu)

Drei Kronen Weizenbock (Brauerei Drei Kronen)

Mit diesen Bieren konnten sich die fränkischen Brauereien gegen eine große internationale Konkurrenz durchsetzen.

Bei der "European Beer Star"-Verleihung werden die Gewinner durch eine vielköpfige Jury, bestehend aus weltweit anerkannten Bier- und Branchenexperten, gekürt.

Preisverleihung seit 2004 - Teilnehmer aus der ganzen Welt

Seit 2004 können sich alle gewerblichen Brauereien der Welt am "European Beer Star" beteiligen. Lokal, regional, überregional und international agierende Brauereien - egal aus welchem Land, von welchem Kontinent.

Wenig überraschend sicherten sich in den drei Kategorien für "Rauchbier" jeweils fränkische Brauereien die Goldmedaille. Sieger wurden hier die beiden Bamberger Brauereien Hellerbräu und Klosterbräu.

