Röthenbach vor 35 Minuten

Polizeieinsatz

Mann filmt sich beim Masturbieren an fränkischem Badesee - und richtet die Kamera dann auf zwei Frauen

Am Birkensee in Röthenbach (Nürnberger Land) kam es am Samstag (19. August 2023) zu einem Polizeieinsatz. Hier masturbierte ein Mann öffentlich und filmte sich dabei - auch zwei Frauen wurden ungewollt Teil des Videos.