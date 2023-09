Gnadenberg bei Altdorf: Lastwagen prallt gegen historisches Tor - "zentnerschwere Gesteinsbrocken"

"Einen immensen materiellen, aber auch ideellen Schaden verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwoch (6. September 2023) in den frühen Morgenstunden" im Großraum Nürnberg, berichtet die Polizei Neumarkt in einer Pressemitteilung.

Im Berger Ortsteil Gnadenberg (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) stürzte demnach ein historischer Torbogen zur Hälfte ein.

Unfall bei Altdorf: Lkw fährt "nahezu ungebremst" gegen historischen Torbogen

Der 50-jährige Fahrer sei etwa um 5.15 Uhr mit seinem Sattelzug gegen den rechtsseitigen Bereich des historischen Torbogens geprallt, woraufhin dieser laut Polizei teilweise zusammenstürzte. Seitdem stehe nur mehr eine Hälfte des Denkmalbogens. "Zentnerschwere Gesteinsbrocken begruben einen Lichtmast unter sich, beschädigten ein geparktes Fahrzeug sowie den Sattelauflieger des Lastwagens und fielen auch in benachbarte Grundstücke", heißt es.

Bei diesem Unfall habe es keine Verletzten gegeben, auch die Feuerwehr Berg bei Neumarkt war im Einsatz. Obwohl die Ortsdurchfahrt von Gnadenberg für Fahrzeuge dieser Größe gesperrt sei, habe der Mann die Route als Ausweichstrecke genommen. Grund sei eine Sperrung der A3 wegen eines schweren Verkehrsunfalls in Richtung Passau gewesen, so die Polizei in der Mitteilung.

Nach ersten Erkenntnissen schätzte der Lkw-Fahrer demnach offenbar den Seitenabstand falsch ein und fuhr "nahezu ungebremst" gegen das Gemäuer, heißt es. Gegen den 50-Jährigen sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Weitere Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen. Auch am Mittwochmittag krachte es auf der A3: Bei Tennenlohe wurden zwei Menschen schwer verletzt, der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.