Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A3: Unfallverursacher fährt einfach weiter Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochmittag (06.09.2023) auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters bremste beim Spurwechsel einen Kleinbus aus - der krachte in zwei weitere Autos. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der mutmaßliche Verursacher fuhr einfach weiter. NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

