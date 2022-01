Im Luitpoldviertel in Nürnberg entsteht ein neuer Spielplatz für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Das Jugendamt möchte daher erfahren, welche Ideen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer für die Spielfläche haben. Von Montag, 31. Januar, bis Freitag, 18. Februar 2022, können Kinder ihre Wünsche schriftlich oder als Zeichnungen einreichen, teilt die Stadt Nürnberg mit. Eltern bittet das Jugendamt, ihre Kinder bei der Zusendung über das sichere Kontaktformular zu unterstützen.

Am Freitag, 18. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr können die Kinder ihre Ideen persönlich auf dem „Raketenspielplatz“ in der Regensburger Straße gegenüber der Bundesagentur für Arbeit an Mitarbeitende des Jugendamts übergeben. Auch viele Schulen und Kindertageseinrichtungen nehmen die Anregungen entgegen und leiten sie an das Jugendamt weiter.

Das neue Wohnquartier Luitpoldviertel entsteht auf dem ehemaligen Gelände des Autohaus Kraus an der Peterskirche.