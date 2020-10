Der Traditionsverein KSV Witten hat sich nach einer Covid-19-Infektion eines Sportlers entschieden, nicht mehr in der Staffel Nordwest anzutreten. Damit sind in dieser Gruppe nur noch vier Vereine vertreten.

Die Wittener hätten am Wochenende gegen den SV Alemannia Nackenheim antreten sollen. Diese Kampf war bereits am Freitag abgesagt worden und mit 40:0 für Nackenheim gewertet worden. Am Wochenende reifte dann bei den Verantwortlichen der Entschluss, in diesem Jahr nicht mehr zu starten. Die Entscheidung wurde mit der Prämisse getroffen, stets die maximal mögliche Sicherheit und Hygiene für die Ringer und Zuschauer gewährleisten zu können. Dies kann der KSV Witten durch die Covid-19-Infektion eines Sportlers und damit einhergehender, aktuell noch nicht vollumfänglich bekannter Direktkontakte derzeit nicht gewährleisten, hieß es auf der Homepage des Deutschen Ringer-Bundes.

Der Fall dürfte die Verantwortlichen des AC Lichtenfels in ihrer Entscheidung bestätigen, bereits Ende Juli auf die Teilnahme an der Bundesliga verzichtet zu haben.

Sieg für Hannes Wagner

Währenddessen hat das an den ASV Schorndorf ausgeliehene ACL-Aushängeschild Hannes Wagner einen erfolgreichen Saisonauftakt gefeiert. Die Schorndorfer lagen gegen den SV Johannis Nürnberg, bei dem der ACler Tim Müller nicht zum Einsatz kam, nach fünf Kämpfen mit 4:7 zurück. Nach der Pause gewannen die ASVler vor 300 Zuschauern alle Duelle. Hannes Wagner dominierte gegen Arian Güney klar mit 7:1 und trug zwei Punkte zum 12:7-Triumph seines neuen Vereins bei.

Der ACL-Neuzugang und an den SC Kleinostheim verliehene Gabriel Stark kam bei der 7:16-Heimniederlage gegen Wacker Burghausen nicht zum Einsatz.us