Lichtenfels: Nach verheerendem Brand in Hundesport-Vereinshaus - Ursache wahrscheinlich geklärt

Nachdem es zu einem verheerenden Brand des Vereinsheims des Hundesportvereins Lichtenfels gekommen war, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie Vanessa Schmidt, eine Trainerin des Hundesportvereins, gegenüber inFranken.de erklärt, können die Beamten mit "hoher Wahrscheinlichkeit" schon sagen, wie es zum Brand kam.

Lichtenfelser Hundesportverein: Teure Anlage fällt Flammen zum Opfer - was übernimmt die Versicherung?

In der Nacht von Freitag (5. Mai 2023) auf Samstag (6. Mai 2023) kam es zum Brand im Lichtenfelser Vereinsheim. "Am Montag kam die Polizei das erste Mal vorbei und konnte schon den Brandort lokalisieren, aber noch nicht zu 100 Prozent sagen, woran es lag", so Schmidt. Am Brandort stand laut ihrer Aussage ein alter Kühlschrank, "in dem wir unsere Kuchen und Torten kühlten".

Am Dienstag (9. Mai 2023) rückte dann eine Hundestaffel an. "Es konnte ein Fremdverschulden vonseiten der Hundestaffel ausgeschlossen werden", erklärt sie weiter. Diese habe am Brandort keine Brandbeschleuniger oder ähnliches finden können. Mit einer "hohen Wahrscheinlichkeit war es ein technischer Defekt, wie es uns die Polizei erklärt hat", so Schmidt.

Die nächsten Schritte sind auch schon geplant. "Wir haben zunächst einen Termin mit der Versicherung, dann werden wir nächste Woche wissen, was übernommen wird und was nicht." Wahrscheinlich ist, "dass nur das Haus versichert war, aber nicht der Inhalt", erklärt Schmidt. Für das Wochenende sei ein großes Hundesport-Turnier angesetzt gewesen, weshalb viel in den Flammen zerstört wurde. Darunter unter anderem eine extra für das Turnier angeschaffte, teure Zeitmessanlage.

Viel Unterstützung für Verein: Spendenkampagne soll Zukunft sichern

Deswegen hat der Verein nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, damit die Zukunft für den Verein und seine Tiere gesichert werden kann. "Wir nehmen gerne Sach- und Geldspenden entgegen. Von Küchenutensilien, Putzmitteln und Büroartikeln können wir alles gebrauchen", so Schmidt. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Website des Vereins. Auch umliegende (Tier-)Vereine hätten schon viel Hilfe angeboten. "Viele kommen von sich aus und helfen uns, sammeln Spenden für uns oder haben ihre Hilfe versprochen".

Das solle auch dabei helfen, die Trainingskurse für die Hunde wieder anzubieten. "Wir mussten jetzt die Trainings woanders abhalten, da noch Gase und Asche vom Brand auf dem Gelände waren", so die Trainerin. "Wir wollen mit den Kursen auf jeden Fall weitermachen, da der Verein davon lebt, das bringt auch wieder etwas Geld rein". Damit könne "zumindest die Grundversorgung wieder hergestellt werden." Hierfür werde es am Samstag (13. Mai 2023) eine Aufräumaktion auf dem Gelände geben.

Auch müsse zunächst die Elektronik wieder zum Laufen kommen. "Der Strom ist komplett abgebrochen und somit auch die Wasserversorgung, die auch über Strom läuft", so Vanessa Schmidt. Das danebenstehende Toilettenhäuschen soll vorübergehend die Trinkwasser- und WC-Möglichkeiten wieder anbieten.