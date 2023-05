Lichtenfels: Vereinsheim brennt komplett ab - Hundesportverein wollte Turnier abhalten

In der Nacht von Freitag (5. Mai 2023) auf Samstag (6. Mai 2023) brannte das Vereinsheim des Hundesportvereins (HSV) Lichtenfels im Lichtenfelser Stadtteil Schönsreuth komplett ab. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren mit dem "verheerenden Brand" beschäftigt. Für die Verantwortlichen ein herber Schlag, denn genau an diesem Wochenende sollte ein großes Hundeturnier stattfinden. Wie es jetzt weitergeht, verrät Vorständin Isabella-Maria Pillath gegenüber inFranken.de.

Eigentlich sollte es am Wochenende eine große Veranstaltung geben. "Wir hatten für Samstag und Sonntag ein Hundesport-Turnier geplant", so Pillath. Ein großes Ärgernis für die Veranstalter. "Das wäre für uns was richtig Großes gewesen. Eigentlich sind die Turniere immer kleiner geworden, da sich immer weniger dafür interessieren", erklärt sie weiter. Doch in diesem Jahr hätten sich so viele angemeldet, "sodass wir den Sonntag auch noch gebraucht haben".

Entsprechend wurde bis Freitagnachmittag (5. Mai 2023) alles vorbereitet. "Wir haben den Platz hergerichtet und das Vereinsheim nochmal gründlich geputzt", berichtet Pillath. Unter anderem seien auch mehrere Kühlschränke angeschlossen worden, die "vorher schon mehrmals im Einsatz waren", erklärt sie. Gegen Abend (circa 20 Uhr) wurde ihr zufolge nach einem letzten Kontrollgang der Heimweg angesetzt. "Da war noch alles normal". Doch gegen halb fünf in der Nacht stand die Polizei vor der Tür der Vorständin. "Die haben mir dann erzählt, das Vereinsheim wäre abgebrannt".

"Danach bin ich direkt hingefahren", erklärt sie. Eine Zeugenaussage habe sie derweil auch schon gemacht. Was letztendlich den Brand verursacht hat, steht noch nicht ganz fest. "Es gibt derweil keine neuen Erkenntnisse. Es ist aber sehr wahrscheinlich ein technischer Defekt schuld gewesen", so Pillath weiter. Ob es die am Vortag angeschlossenen Kühlschränke waren, bleibt offen. "Das Gebäude ist ja auch schon etwas älter. Heute Nachmittag kommt die Kripo nochmal vorbei", erklärt sie weiter.

"Bedauern diese Tragödie": Lichtenfelser Hundefreunde erhalten viel Solidarität - wie es jetzt mit dem Vereinsheim weitergeht

Viel Hilfe und Unterstützung bekommt der HSV Lichtenfels indes von anderen Organisationen. "Lieber HSV Lichtenfels, wir haben es gerade mitbekommen, sind schockiert und bedauern diese Tragödie. Wenn ihr für oder bei irgendetwas Unterstützung benötigt, lasst es uns wissen", schreibt der Verein der Hundefreunde aus Ludwigsstadt in den sozialen Medien. Auch der "Bayerische Polizei- und Schutzhundeverein" aus Hof zeigt sich solidarisch. "Wir sind zutiefst schockiert und hoffen auf einen baldigen Wiederaufbau eures Vereinsheims! Wenn ihr Hilfe braucht, der BPSV Hof ist zur Stelle", schreiben sie.

Wie es in Zukunft weitergehen soll, verrät Pillath auch. "Wenn wir das Gelände wieder betreten dürfen, geht das Training ganz normal weiter. Ich weiß nicht, ob der komplette Strom ausgefallen ist, aber wenn nicht, können wir zumindest im anliegenden Klohäuschen einen Kühlschrank mit Getränken für unsere Mitglieder aufstellen". Im Mai soll dann noch ein sogenanntes "BH-Infoseminar" für die Begleithundprüfung stattfinden.

Laut Pillath entstand am Vereinsheim ein "reiner Sachschaden, weder Mensch noch Tier sind zu Schaden gekommen". Noch ist vieles ungewiss. "Jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie es mit den Abrissarbeiten vorangeht", erklärt die Vorständin. Auch eine Spendenaktion soll nachträglich ins Leben gerufen werden. "Das machen wir dann alles im Nachgang von Polizeiermittlungen und Versicherung". Der Verein blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, wie sie es in den sozialen Medien bekannt geben. "Aufgeben ist keine Option."