Lichtenfels vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Vereinsheim in Lichtenfels geht in der Nacht in Flammen auf: Über 50 Einsatzkräfte vor Ort

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem verheerenden Brand in Lichtenfels gekommen. Ein Vereinsheim ging in Flammen auf. Die Einsatzkräfte hatten mit den Nachlöscharbeiten zu kämpfen.