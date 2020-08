Gut durchgestartet

Er ist kein Freund langen Palavers. Wenige Gesprächsminuten reichen, um das über Michael Zapf zu wissen. Er fokussiert sich auf das, was ansteht, will den Überblick behalten. Das ist auch ein Grund, weshalb er morgens in der Regel der Erste im Rathaus ist - um 6.30 Uhr. Dabei muss er nicht gegen seinen persönlichen Biorhythmus arbeiten, denn er mag das frühe Aufstehen, ein Morgenmensch also. Dann und wann eine lange Sitzung am Abend, wie es zum Kommunalpolitikerdasein dazugehört, könne er trotzdem gut verkraften, versichert er auf Nachfrage. Und merkt an, dass ihm daran gelegen sei, keine ausufernden Diskussionen über Nichtigkeiten aufkommen zu lassen. Mit der Uhr im Augenwinkel wird auch unser Gespräch über die persönliche 100-Tage-Bilanz des neuen Bürgermeisters geführt; die Termine sind an diesem Vormittag eng getaktet. Vom obligatorischen Foto hat Zapf seine eigene und ebenfalls zeitverkürzende Vorstellung, nämlich bestehende Aufnahmen digital weiterzugeben.