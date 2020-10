Windkraft-Geld für Thurnauer Schlosspark?

Flieen Gelder, die die Projektierer der zwlf Windkraftanlagen bei Lochau, Alladorf und Tannfeld als Ausgleich fr den Eingriff in die Landschaft gezahlt haben, auch in den Thurnauer Schlosspark? Die einst herrschaftliche Anlage, die sich am stlichen Ufer des Schlossweihers befindet, ist seit einem Sturm im Jahr 1969 nicht mehr zugnglich und soll, so wnschen es sich neben der Marktgemeinde auch viele ihrer Brger , nach ber fnf Jahrzehnten endlich wieder geffnet werden. Ein Herzenswunsch, der sich ohne Steuermittel aber nicht realisieren lsst.